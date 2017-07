Trotz Trumps Drohungen: US-Autoimporte aus Mexiko auf Rekordniveau

Mit markigen Sprüchen hatte US-Präsident Donald Trump versucht, die in Mexiko produzierenden Konzerne nervös zu machen. Sogar von Strafzöllen war die Rede. Denn Mexiko ist das Sehnsuchtsland der Autobauer und die Automobilindustrie ein wichtiger Wirtschaftszweig für das Land. Über 875.000 Menschen sind in dem Sektor beschäftigt. Obwohl die Branche nur gut drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet, fließen rund 20 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen in die Autoindustrie. "Wettbewerbsfähige Löhne, relativ gut ausgebildete Arbeitskräfte und eine solide Infrastruktur machen Mexiko als Produktionsstandort für Automobilhersteller attraktiv", sagte Florian Steinmeyer, Berichterstatter der Außenwirtschaftsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) in Mexiko.

Doch all die Drohungen des US-Präsidenten an die Branche, sollten sie Produktion aus den Vereinigten Staaten in andere Länder verlagern, scheinen nicht viel zu fruchten. Denn die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung zeigt, dass die Vereinigten Staaten in der ersten Hälfte des Jahres 2017, also im Grunde seit Trumps Amtsantritt, 1,16 Millionen Autos aus Mexiko importiert haben, berichtet der Finanzsender CNBC. Das waren dem Verband der mexikanischen Automobilindustrie zufolge 15,6 Prozent mehr als in der entsprechenden Zeit des vergangenen Jahres.

Auch wenn die Autoindustrie in Mexiko im ersten Halbjahr dieses Jahres ein Allzeithoch von 1,88 Millionen Fahrzeugen erreichte, ist dennoch der Anteil der Vereinigten Staaten an den mexikanischen Autoausfuhren um einen ganzen Prozentpunkt gewachsen. 76,8 Prozent aller in den ersten sechs Monaten dieses Jahres aus Mexiko exportierten Autos gingen danach in das nördliche Nachbarland.

>>> Artikel auf "CNBC"

(red./herbas)