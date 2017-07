Weniger Firmenpleiten und Privatinsolvenzen im ersten Halbjahr

Die Gläubigerschutzverbände AKV und Creditreform

haben am Donnerstag unabhängig voneinander ihre Insolvenzstatistiken für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Beide Statistiken lassen klar die Tendenz rückläufiger eröffneter Unternehmens- und Privatinsolvenzen erkennen.

Die Creditreform weist bei den Firmeninsolvenzen einen Rückgang

von 5,1 Prozent auf 1617 eröffnete Insolvenzen aus, der AKV ein

Minus von 4,2 Prozent auf 1563. Aber: "Die Insolvenzabweisungen

mangels Masse bei den nicht protokollierten Einzelunternehmen ist

explosionsartig gestiegen", hob der AKV hervor.

Von 1394 Gesamtinsolvenzen nicht protokollierter

Einzelunternehmen wurden demnach 742 abgewiesen, nachdem es im ersten Halbjahr 2016 lediglich zu 570 Abweisungen gekommen war. "Mitursächlich" für die vielen Pleiten von Einzelunternehmen sei

eine angespannte Situation am Arbeitsmarkt und eine oft damit

verbundene "Flucht in die Selbstständigkeit".

Private Schuldner warten ab

Die größte Insolvenz nach Verbindlichkeiten war laut Creditreform

im ersten Halbjahr jene der oberösterreichischen FS Agrartech GmbH mit Passiva in Höhe von 68,4 Mio. Euro. Nach Arbeitnehmern war es die Wiener Troges Gesellschaft für Trocknungs- und Wärmetechnik m.b.H mit 119 Mitarbeitern.

Die Statistiken beider Kreditschützer zeigen auch deutlich, dass

die Privatinsolvenzen zurückgegangen sind. Laut AKV und Creditreform sind die eröffneten Privatinsolvenzen im ersten Halbjahr heuer verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um mehr als 28 Prozent auf knapp mehr als 3000 gesunken.

Beide Kreditschutzunternehmen sind sich sicher, dass der Rückgang

den bevorstehenden Erleichterungen beim Privatkonkurs ab November geschuldet ist. "Die beschlossene Reform mit der Möglichkeit einer Entschuldung in fünf Jahren ohne jegliche Rückzahlung hat zu einem Abwarten bei den Schuldnern geführt. Mit Inkrafttreten der Novelle am 1. November werden die Privatinsolvenzen explosionsartig in die Höhe schnellen", so Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer.

Laut der Neuregelung müssen sich die Schuldner zwar um eine Erwerbstätigkeit bemühen und dem Gericht jährlich darüber berichten, aber auch bei einem Scheitern der Bemühungen ist eine Restschuldbefreiung möglich. "Gläubigern ist zu raten, ab sofort noch sorgfältiger zu prüfen, mit wem sie Geschäfte machen, und ihre Leistungen besser abzusichern", empfiehlt Weinhofer.

(red./cka)