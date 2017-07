Reiseveranstalter: Türkei-Urlaube brechen weiter ein

Bei Reiseveranstaltern wie TUI, Rewe Austria Touristik und Thomas Cook ist das einst so gut gebuchte Urlaubsland Türkei heuer im Sommer - ein Jahr nach dem Putsch - erneut das größte Sorgenkind. "Die Türkei ist noch einmal um fast 40 Prozent abgerutscht - wir sind jetzt bei 20 Prozent des Umsatzvolumens von vor zwei Jahren", sagte Rewe-Austria-Touristik-Chef Martin Fast im Gespräch mit der APA.

Die verlorenen Buchungsumsätze sollen mit anderen Reisezielen

wettgemacht werden. Eine Herausforderung, denn die Türkei war bei dem Anbieter 2016 noch die zweitbeliebteste Destination,

mittlerweile rangiert sie nur noch auf Platz acht. Der Mangel an

Nachfrage drückte die Hotelpreise in dem Land heuer im Sommer

gegenüber dem Vorjahr um weitere 30 bis 40 Prozent.

Keine Fixplätze mehr

Der (hinter der TUI) zweitgrößte österreichische Reiseveranstalter, zu dem die Marken ITS Billa Reisen und Jahn Reisen gehören, hat längst auf diesen Buchungseinbruch reagiert: "Es gibt keine Risikokapazitäten mehr, wir haben keine Flugsessel garantiert in die Türkei, sondern wir bedienen uns der Kapazitäten, die am Markt verfügbar sind", erklärte der Geschäftsführer.

Heuer wurden also keine fixen Flugkapazitäten eingekauft, sondern es wird bei Bedarf gebucht. Vergangenes Jahr hatte die Rewe Austria Touristik noch drei bis vier Flieger, also 300 bis 400 Plätze, pro Woche ab Österreich in Richtung Türkei als Basis im Angebot. "Das haben wir abgestoßen, da haben wir uns auf nichts eingelassen", so der Unternehmenschef. "Das verderblichste Gut in der Branche ist der leere Flugsessel."

Griechenland ist top

Was heuer den Angaben zufolge gut läuft, ist Griechenland. Die

Destination rangiert bei der Rewe Austria Touristik unangefochten

auf Platz eins. Die Flüchtlingsproblematik schlägt hier nicht mehr

durch. "Natürlich verkauft sich Lesbos schlechter als Kreta und

Rhodos", räumte Fast ein. Aber die Insel Kos sei heuer eine der

'bestperformenden' Inseln. Der Reiseveranstalter hat seine

Flugkapazitäten nach Griechenland jedenfalls wieder aufgestockt. Bei den Hotels gebe es "Reserven", also noch ausreichend freie Betten.

Viele Reisende buchen diesen Sommer auch verstärkt Urlaub in

Spanien. "Da wollen alle hin - alle Quellmärkte und Veranstalter",

umriss der Rewe-Austria-Touristik-Chef die scharfe Konkurrenz

vonseiten anderer Reiseanbieter. Das wirkt sich auch auf die Preise

aus. Die Hotelpreise dort seien gegenüber dem Vorjahr nochmals um 3

bis 5 Prozent gestiegen.

Eindeutig auf Erholungskurs steuern heuer auch die im vergangenen

Sommer noch recht problematischen Urlaubsziele Ägypten und Tunesien.

Die beiden Länder hätten sich in den vergangenen ein, zwei Monaten

"extrem stark entwickelt", die Buchungen hätten sich gegenüber dem -

extrem schwachen Sommer 2016 - "mehr als verdoppelt". Nach den

massiven Einbrüchen in der Vergangenheit verzeichne die Rewe Austria

Touristik hier Zuwächse von 130 bis 140 Prozent. "Wie nachhaltig das

ist, wird der kommende Winter zeigen", ist Fast vorerst noch

vorsichtig.

Jedenfalls seien die Flieger in Richtung Tunesien derzeit

"bummvoll". "Wir fliegen mit einer Maschine pro Woche", berichtete

der Unternehmenschef. Die Reisen sind billig. Es buchten vor allem

preisbewusste Familien. Die Flugkapazitäten nach Ägypten habe der

Reiseveranstalter heuer wieder aufgestockt, die Hotelkapazitäten

hingegen nicht. Freie Betten gebe es in beiden genannten Ländern

genug.

Alles in allem will die Rewe Austria Touristik den heurigen

Sommer "mit zweistelligen Zuwächsen bei den Vertriebsumsätzen und

den Gästezahlen" abschließen. Ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem

Vorjahr sollte drin sein, ist Fast zuversichtlich. Allerdings gab es

im Vorjahr einen Rückgang in nahezu der gleichen Größenordnung. "Wir

haben stark aufgeholt und mit 'Goodwill' werden wir das Niveau von

2015 fast wieder erreichen", relativierte der Geschäftsführer. Rund

85 Prozent der Buchungen für den Sommer seien bereits eingegangen.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2015/16 (per Ende Oktober) waren die

Umsätze bei der Rewe Austria Touristik vor allem wegen der

Türkei-Krise unter dem Strich um gut 10 Prozent abgesackt, die

Passagierzahlen waren um 9 Prozent gesunken. Auch Ägypten und

Tunesien hatten mangels Buchungen Probleme bereitet.

(APA)