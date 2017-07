Hoteliers fordern für "punktuelle Situationen" Arbeitszeiterhöhung

Die finanziell schwach aufgestellte Tourismusbranche ächzt unter zu viel Bürokratie und ihrer Meinung nach zu hohen Steuern. Besser wirtschaften könnten die Beherbergungsbetriebe, "wenn man uns einfach in Ruhe arbeiten ließe und uns die entsprechenden Rahmenbedingungen geben würde", sagte der Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich, Siegfried Egger,. Er führt selbst ein Vier-Sterne-Hotel in Tirol.

Bei der Übernahme eines Hotelbetriebes von den Eltern will er für die Jungunternehmer beispielsweise "gleiche Voraussetzungen wie Start-ups". Derzeit sei der bürokratische Aufwand gerade in den ersten fünf Jahren zu hoch. "In den ersten Jahren muss man diese jungen Leute fördern, da haben sie die besten Ideen; sonst stumpfen sie irgendwann nach vier, fünf Jahren ab", forderte der Fachverbandsobmann "Investitionsfreiräume, damit die eine Freude haben, den Betrieb weiterzuführen".

Ruhezeiten flexibler gestalten

Ein Knackpunkt in der Branche ist naturgemäß das Thema Arbeitszeit. "Am Abend und am Morgen ist die Hauptleistung zu tragen - da braucht es eine Nachtruhe, die auf acht bis neun Stunden abzielt", forderte Egger differenzierte Dienst- und Ruhezeitmodelle. "Wir wollen das nicht generell, sondern zur Abdeckung von Spitzenzeiten", betonte er.

Derzeit ist für die Zeit zwischen Dienstschluss und Wiederantritt zum Dienst ein Minimum von 11 Stunden Ruhezeit fixiert. An geteilten Diensten, also Arbeiten in der Früh und am Abend und dazwischen beispielsweise sechs Stunden Freizeit am Nachmittag, komme man nicht vorbei, meinte Egger. Auch eine Erhöhung der Gesamttagesarbeitszeit sei notwendig: "Nicht generell und permanent, aber in punktuellen Situationen wie etwa bei Hochzeitsfeiern braucht es eine Arbeitszeiterhöhung."

"Für uns wäre es wichtig, den Rahmen an das europäische Niveau heranzuführen", ergänzte der Geschäftsführer des Fachverbands Hotelier, Matthias Koch. EU-rechtlich gebe es grundsätzlich keine tägliche gesetzliche Höchstarbeitszeit, allerdings eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 bis 60 Stunden.

Weiters fordert die Branche die Rückführung der Mehrwertsteuer auf Nächtigungen von 13 auf 10 Prozent, um gegenüber dem benachbarten Ausland konkurrenzfähig zu bleiben. Die Abgabe ist erst vor gut einem Jahr (per 1. Mai 2016) im Zuge der Steuerreform angehoben worden. In den Nachbarländern sei dieser Steuersatz durchwegs niedriger, verwies Egger auf die Schweiz mit 3,5 Prozent, Deutschland mit 7 Prozent und Italien mit 10 Prozent. "Alles, was wir wollen, ist ein Wettbewerb auf Augenhöhe." Der Zaun nach Bayern sei beispielsweise in Tirol ein schmaler. "Wir kämpfen mit unterschiedlichen Waffen", verwies der Hotelier auf die touristische Konkurrenz im nahegelegenen Ausland.

(APA)