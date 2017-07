Wenn der Beruf krank macht

Linz. Laut allgemeiner Unfallversicherungsanstalt wurden in Österreich im vorigen Jahr 1181 Fällen Erkrankungen als berufsbedingt anerkannt. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 14,2 Prozent, heißt es in einer Mitteilung der AK Oberösterreich. Die am häufigsten anerkannte Berufserkrankung ist die durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit (630 Fälle), gefolgt von Hauterkrankungen durch Kontakt mit krankmachenden Arbeitsstoffen (160 Fälle) und durch Asbest ausgelöste Krebserkrankungen. "Die tatsächlichen Zahlen liegen deutlich höher, weil die Berufskrankheitsliste die österreichische Arbeitswelt nur unzureichend abbildet", sagte der Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich, Johann Kalliauer, und fordert die Modernisierung der Liste.

Derzeit gebe es nur 53 anerkannte Berufskrankheiten. Diese Liste müsse, so Kalliauer, um zahlreiche weitere Krankheiten erweitert werden, um die Veränderungen in der modernen Arbeitswelt abzubilden. Muskel-Skelett-Erkrankungen, psychische Krankheiten, aber auch zusätzliche arbeitsbedingte Krebserkrankungen müssten aufgenommen werden. Kalliauer fordert auch die Abschaffung des Prinzips der Monokausalität, also der Rückführbarkeit der Krankheit auf einen einzigen auslösenden Faktor. Stattdessen müsse die Möglichkeit geschaffen werden, Krankheiten auch eine anteilsmäßig als arbeitsbedingt anzuerkennen.

Arbeiterkammer will Unternehmer in die Pflicht nehmen

Eine weitere Forderung der Arbeiterkammer ist die Beweislastumkehr. Nicht die Betroffenen sollen den Beweis für einen beruflichen Auslöser der Krankheit liefern müssen, sondern die Unternehmen sollen nachweisen müssen, dass die Krankheit nicht auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen ist.

Die Arbeitswelt verändere sich rasant. Während körperliche Belastungen sinken, stiegen die psychischen dramatisch. Die Krankenstandsfälle aufgrund psychischer Erkrankungen haben sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt, heißt es in der Aussendung. Auch bei Pensionierungen oder Rehabilitation spielten psychiatrische Erkrankungen eine immer größere Rolle. Das Berufskrankheitenrecht diskriminiere auch Frauen. Die körperlichen und psychischen Belastungen in vielen Berufsfeldern in denen mehrheitlich Frauen arbeiten, etwa im Gesundheits-, Sozial-, und Dienstleistungsbereich oder im Handel werde im aktuellen System nicht anerkannt. Darum seien unter den anerkannten Fällen an berufsbedingten Erkrankungen nur 14 Prozent Frauen.