Der Schwarm zahlt: Crowdinvesting brachte 19 Milliarden Euro

Die österreichischen Crowdinvesting-Plattformen finanzierten in der ersten Jahreshälfte 2017 insgesamt 56 Projekte mit einem Betrag von 19,2 Milliarden Euro. Das waren 7,2 Milliarden Euro - oder 60 Prozent - mehr als im Vorjahreszeitraum, verkündete der Fachverband der Finanzdienstleister in der WKO am Dienstag in einer Aussendung.

Seit Bestehen der österreichischen Plattformen 2013 konnten insgesamt 53,7 Milliarden Euro für 199 Projekte eingesammelt werden. 21 Projekte erreichten die Fundingschwelle nicht. Einen deutlichen Aufschwung brachte im Herbst 2015 das Alternativfinanzierungsgesetz - umgangssprachlich auch Crowdfunding-Gesetz genannt. "Seit dessen Inkrafttreten sammelten die Plattformen 88 Prozent des bisher in Österreich durch Crowdinvesting akquirierten Geldes ein," betonte Paul Pöltner vom Fachverband der Finanzdienstleister anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahres-Statistik in der Aussendung.

Auch die Anzahl der Plattformen hat sich vervielfacht: Waren 2013 drei Plattformen am österreichischen Markt, sind mittlerweile in der Statistik alle vierzehn Crowdinvesting-Plattformen erfasst, die sich zur Einhaltung der Standes- und Ausübungsregeln verpflichtet haben.

(red)