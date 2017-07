Verdienen Rumänen schon zu gut?

Ganz egal, wie sehr sich die heimischen Gewerkschafter im Herbst bemühen werden, ein Lohnplus wie in Rumänien werden sie nicht zustande bringen. In keinem EU-Land entwickelt sich die Wirtschaft derzeit besser als in dem osteuropäischen Land – im ersten Quartal gab es ein Plus von 5,6 Prozent. Und in keinem EU-Staat steigen die Löhne schneller. Im vergangenen Jahr verdienten die Rumänen inflationsbereinigt um 15 Prozent mehr als 2015. Und heuer soll es in der Tonart weitergehen, befindet die neue sozialdemokratische Regierung. Der Mindestlohn wurde angehoben, die Mehrwertsteuer gesenkt, die Löhne der Beamten sollen um ein weiteres Fünftel (!) steigen. Wie lange kann sich das Land das noch leisten?