Land der Berge, Land der Blockchain

Wien. Am Wochenende gab es ein Blutbad – wie so oft an den verrückten Kryptomärkten, wo mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Co. spekuliert wird. König Bitcoin ist zwischenzeitlich um 1000 Euro im Wert gefallen. Seither geht es mit dem Kurs zwar wieder bergauf – aber die Episode zeigt, wie jung und hektisch die Blockchain-Industrie noch ist. Der potenzielle Wert der Technologie wird von den Anlegern extrem hoch bewertet, Bitcoin ist in den vergangenen Jahren um tausende Prozent gestiegen. Aber wenn die Panik einsetzt, geht es auch rasch wieder runter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.07.2017)