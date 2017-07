Deutsche arbeiten ab heute nicht mehr für den Staat

Nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler (BdSt) arbeiten die deutschen Bürger und Betriebe seit 19. Juli, 03:27 Uhr, für ihre eigene Geldbörse. Daher wurde der heutige Tag vom Verein zum Steuergedenktag erklärt. Das gesamte Einkommen, das die Steuer- und Beitragszahler vor diesem Datum erwirtschaftet haben, wurde laut BdSt an den Staat abgeführt. Damit dürfte die sogenannte Einkommensbelastungsquote im Jahr 2017 bei 54,6 Prozent liegen. „Diese Quote ist so hoch wie noch nie“, kritisiert der Steuerzahler-Bund und verweist auf heimliche Steuererhöhungen: „Denn die allgemein gute Lohn- und Einkommensentwicklung treibt die Bürger in immer höhere Steuersätze.“

Übrigens: In Österreich fand im Vorjahr der sogenannte "Tax Freedom Day", errechnet vom liberalen "Austrian Economic Center", erst am 21. August statt.

Der Bund der Steuerzahler ist ein privater Verein und setzt sich für niedrige Steuern und einen schlanken Staat ein. Mitglieder sind hauptsächlich mittelständische Unternehmer und Selbstständige, politisch ist der Verein FPD-nahe. Bei der Einkommensbelastungsquote setzt der BdSt das gesamte Aufkommen aus Steuern und Beiträgen ins Verhältnis zum sogenannten Volkseinkommen. Als „Quasi-Steuern“ werden etwa auch Gebühren wie der Rundfunkbeitrag mit eingerechnet.

Steuerzahlergedenktag schon am 25. Juni?

Die Berechnungsmethode des Steuerzahler-Bundes erntet immer wieder Kritik. So spricht etwa Stefan Bach, Steuerexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW, in einem „Zeit“-Beitrag von „vulgärökonomischen Populismus“. Er kritisiert, dass anstatt des Volkseinkommens, bei dem indirekte Steuern bereits abgezogen wurden, das Nettonationaleinkommen verwendet werden hätte müssen: „Dann läge die Belastungsquote für das laufende Jahr nur noch bei 48,3 Prozent und der Steuerzahlergedenktag wäre schon am 25. Juni gewesen."

Der BdSt fordert in einer Aussendung einen Einkommenssteuerreform: „Es darf nicht sein, dass Facharbeiter mit Berufserfahrung oder gut verdienende Angestellte in den Spitzensteuersatz rutschen, ohne tatsächlich Topverdiener zu sein. Denn der Spitzensteuersatz greift heute bereits beim 1,3-fachen des Durchschnittseinkommens eines Vollzeiterwerbstätigen“, kritisiert BdSt-Präsident Reiner Holznagel. Außerdem fordert er eine Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, weniger Steuern und Abgaben aufs Wohnen und eine rasche Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

