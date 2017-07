Ernährung: Die falsche Angst am gedeckten Tisch

Unkrautvernichter im Bier, Listerien im Käse und Dioxin in Bioeiern. Wer heute zu Messer und Gabel greift, hat es nicht leicht. Viele Menschen haben nach Lebensmittelskandalen Angst vor dem Essen. Selbst die strengsten gluten- und lactosefreien Bio-Veganer kommen der scheinbar allgegenwärtigen Gefahr nicht aus. Und jetzt will die EU-Kommission auch noch die Zulassung für das strittige Pflanzenschutzmittel Glysophat um weitere zehn Jahre verlängern. Der Aufschrei der Gegner des vermeintlich krebserregenden Düngers ist groß. Fast schon zu groß, sagen Ernährungsexperten. Die Situation ist paradox, meint etwa Ingrid Kiefer von der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) zur „Presse am Sonntag“. „Die Menschen haben so viel Angst vor dem Essen wie selten zuvor. Gleichzeitig sind unsere Lebensmittel sicher wie noch nie“. Woher aber kommt diese Fehleinschätzung?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.07.2017)