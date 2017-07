637.000 Piloten weltweit gesucht

Die Fluggesellschaften müssen einer Studie zufolge in den kommenden 20 Jahren 637.000 Piloten einstellen, um mit dem Wachstum des internationalen Luftverkehrs Schritt zu halten. In seinem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht zu dem Thema hob der US-Flugzeughersteller Boeing seine Prognose im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent an.

Allein Fluglinien aus der Asien-Pazifik-Region benötigen der Schätzung zufolge 253.000 neue Piloten,

in Nordamerika sind es 117.00,

in Europa werden 106.000 Piloten gesucht.

Die Prognose bezieht sich auf die Jahre 2017 bis 2036. Bei den Flugbegleitern muss es in dem Zeitraum 839.000 Neueinstellungen geben. Davon entfallen der Boeing-Studie zufolge 308.000 auf die Asien-Pazifik-Region, 173.000 auf Europa, 154.000 auf Nordamerika sowie 96.000 auf den Nahen Osten.

