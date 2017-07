Wie oft und wohin die Österreicher umziehen

Viermal sind die befragten Österreicher im Schnitt in ihrem Leben schon umgezogen. Das ergibt eine Umfrage von ImmobilienScout24.at. Bei den über 50-Jährigen sind es einer Aussendung zufolge bereits fünfmal. Im Verlauf ihres gesamten Lebens, so schätzen die Österreicher, werden sie rund sechsmal ihr Domizil gewechselt haben. Bei den unter 30-Jährigen gibt jeder Zehnte an, erst einmal den Wohnort gewechselt zu haben. Damit liegen die Österreicher weit hinter den mobilen US-Amerikaner, die dem Blog FiveThirtyEight zufolge 11,4 Mal in ihrem Leben umziehen.

Wenn die Österreicher einen Umzug durchführen, dann kommt für die meisten Personen ein neuer Standort nahe am alten Wohnort in Frage. Maximal bis zu 100 Kilometer darf für 67 Prozent der Österreicher ein neuer Wohnort vom alten Domizil entfernt sein. Ein Viertel bevorzugt überhaupt, in der näheren Nachbarschaft oder im gleichen Stadtviertel zu bleiben. Ein weiteres Drittel empfindet die nähere Umgebung bis zu maximal 50 Kilometer Entfernung als Option. Nur zwei von zehn

Österreichern sind offen für Neues und würden auch den Schritt ins Ausland gern wagen.

Schließen Herkunft und Ziel der Immo-Suchen – (c) ImmobilienScout24/Immobilien.net

Vorarlberger und Tiroler am „heimatverbundensten“

Bei der Frage, wer sein neues Zuhause außerhalb der eigenen Bundeslandgrenzen sucht, zeigen sich die Vorarlberger und Tiroler am heimatverbundensten: Rund 78 Prozent suchen auf ImmobilienScout24.at ihre neue Bleibe im eigenen Bundesland.

Umfrage Die innofact AG hat im Auftrag von ImmobilienScout24 im Juli 2017 505 Österreicher/innen online bevölkerungsrepräsentativ

befragt.

(red.)