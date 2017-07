Bangen un Osteuropa-Geschäft: "Unfairer Wettbewerb" aus China

Wien. Fast monatlich gibt es Meldungen über chinesische Staatsfirmen, die ihre Geschäfte in Osteuropa ausbauen. Besonders aktiv ist die staatliche chinesische Exim–Bank, die für diverse Projekte günstige Kredite vergibt. So finanziert die Exim-Bank in Serbien mit einem Kredit von über 270 Millionen Euro den Bau der ersten Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke. Der Vertrag wurde jüngst während eines Besuchs von serbischen Regierungsvertretern in Belgrad unterzeichnet. Beim Bau einer neuen serbischen Autobahnstrecke westlich der Hauptstadt Belgrad kam die staatliche chinesische Baufirma „China Communication Construction Company“ zum Zug. Das Projekt mit einem Wert von über 200 Millionen Euro wird wieder mit einem Kredit der chinesischen Staatsbank Exim-Bank finanziert. Auch Montenegro hat für den Bau einer Autobahn-Teilstrecke nördlich der Hauptstadt Podgorica einen Kredit bei der chinesischen Exim-Bank aufgenommen.



Die Liste lässt sich beliebig lange fortsetzen. Osteuropäischen Medienberichten zufolge handelt es sich meist um günstige Kredite chinesischer Staatsbanken mit einer Laufzeit von mehreren Jahrzehnten. Bei den Konditionen konnten westeuropäische Banken nicht mithalten. Die Frage ist, ob es China bei solchen Aktivitäten überhaupt um einen wirtschaftlichen Ertrag oder vielmehr um politische Interessen geht.

