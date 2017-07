Trafiken leiden unter weniger Rauchern

Wien. Die Zahl der verkauften Zigaretten ist 2016 in Österreich um 1,6 Prozent gesunken. Im Jahr 2015 belief sich der Rückgang auf 0,9 Prozent und 2014 auf 0,8 Prozent. Seit Mai 2016 sind aufgrund von EU-Vorgaben Schockbilder auf Zigarettenpackungen angebracht. Dies sei ein einschneidendes Ereignis für die Branche gewesen, sagte der Chef der Tabakmonopolverwaltung, Hannes Hofer, am Donnerstag.

Der Tabakwarengesamtumsatz, der in Trafiken erzielt wurde, stieg 2016 in Österreich aufgrund von Preiserhöhungen um 0,9 Prozent auf 3,057 Milliarden Euro. Davon nahm der Staat rund 1,8 Milliarden Euro an Tabaksteuer und 0,5 Milliarden Euro an Umsatzsteuer ein. Die Tabakhandelsspanne der Trafikanten ging um 1,7 Prozent auf 343 Millionen Euro zurück. Der Rest der Einnahmen ging an die Tabakindustrie.

Kritisch für die Trafikanten sei auch der laufende Umsatzrückgang bei Zeitschriften und Zeitungen sowie beim Glücksspiel (unter anderem Lotto, Rubbellose), sagte der Chef der Tabakmonopolverwaltung bei der Präsentation des Tätigkeitsberichts in Wien.

Laut Angaben der Tabakindustrie lag der Durchschnittspreis pro 20-Stück-Packung in Österreich im Jahr 2016 bei 4,59 Euro. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.07.2017)