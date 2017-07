Drei startet neuen Angriff auf A1

Im privaten Bereich ist das Festnetz inzwischen zwar weitgehend verschwunden (außer für Breitband-Datendienste). Bei Firmen gehört der feste Telefonanschluss jedoch nach wie vor zur Standard-Ausstattung. Bisher gab es mit der Telekom Austria einen einzigen Anbieter, der sowohl Mobilfunk als auch Festnetz anbieten konnte. Das soll sich nun ändern. Denn für 95 Mio. Euro kauft der Mobilfunkanbieter Drei den Festnetzbetreiber Tele2.

"Durch den Zusammenschluss entsteht der größte alternative Telekom-Betreiber Österreichs mit rund vier Millionen Mobilfunk-, Festnetz- und Internet-Anschlüssen und künftig knapp einer Mrd. Euro Umsatz", so Drei am Freitag in einer Aussendung. Jedes dritte heimische Großunternehmen sei bereits Kunde bei Tele2, heißt es weiter. Drei wiederum sei der größte heimische Anbieter bei mobilem Internet.

"Einzig echte Alternative zu Ex-Monopolisten"

"Durch die Übernahme von Tele2 Österreich schließen wir unsere letzten Angebotslücken und rücken damit nicht nur bei Privat-, sondern auch bei Geschäftskunden noch näher an die Nr. 1 am Markt heran. Für Großunternehmen sind wir gemeinsam künftig die einzige echte Alternative zum ehemaligen Monopolisten. Für die privaten österreichischen Haushalte stellen wir sicher, dass es auch in Zukunft einen österreichweiten Preis- und Angebotswettbewerb im Festnetz geben wird", sagt Drei-Chef Jan Trionow.

Für Drei sei die Übernahme von Tele2 Österreich nach dem Erwerb von Orange und der Errichtung des ersten landesweiten LTE-Netzes bereits der dritte große Wachstumsschritt in Österreich. Unter Berücksichtigung der heutigen Akquisition habe Drei in Summe in den vergangenen fünf Jahren rund zwei Mrd. Euro in Österreich investiert.

Auch bei Tele2 zeigt man sich am Freitag erfreut: "Drei war unser Wunschpartner, weil sich unsere Aktivitäten perfekt ergänzen. Beide Unternehmen sind der Herausforderer in einem hart umkämpften Markt", so Alfred Pufitsch, Chef von Tele2 Österreich.

(red.)