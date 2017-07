Jedes fünfte heimische Unternehmen sucht einen Nachfolger

In Österreich müssen in den kommenden fünf Jahren 87.870 Unternehmen an eine neue Generation von Besitzern übergeben werden. 18 Prozent aller Unternehmen suchen einen Nachfolger. Das ergab eine Analyse des Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode D&B. Zu spät erfolgte Übergaben können zur Auflösung einer Firma führen. Damit gehen Arbeitsplätze wie auch Knowhow, Kapital und Steuereinnahmen verloren.

Am stärksten betroffen sind demnach Einzelunternehmen: Über 21 Prozent haben einen Inhaber, der 60 oder älter ist. Bei GmbHs und sowie Kommandit- bzw. Offene Gesellschaften sind es immerhin noch jeweils 14 Prozent, die mehrheitlich unter Kontrolle von Personen sind, die sich innerhalb der nächste fünf Jahre in Pension begeben dürfen.

Was die regionale Verteilung betrifft, sind vor allem im Osten Österreichs Nachfolger gefragt:

Nach Branchen betrachtet ist der Gesundheitsbereich der Zweig, der mit der absolut höchsten Anzahl an potentiellen Nachfolgeproblemen zu kämpfen hat. 8700 Unternehmen von der Arztpraxis bis zur selbstständigen Krankenpflege sind betroffen. Stark vertreten sind der Untersuchung zufolge auch der Einzelhandel, der Gastronomiebereich sowie technische Dienste und Immobilien.

(red./herbas)