Europas Waffen gegen US-Sanktionen

Wien. Am Montag hat Berlin nachgelegt: Die von den USA geplanten neuen Russland-Sanktionen seien „schlicht und ergreifend völkerrechtswidrig“, erklärte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries. „Die Amerikaner können nicht deutsche Unternehmen bestrafen, weil sie sich in einem anderen Land wirtschaftlich betätigen.“ Konkret geht es vor allem um Firmen, die sich an der russischen Ostseepipeline Nord Stream 2 beteiligen – wie auch die österreichische OMV. Deshalb sei es ganz richtig, dass Brüssel Gegenmaßnahmen prüft.