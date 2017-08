Plus 43 Prozent: Touristen zieht es wieder in die Türkei

In der Türkei sind Anzeichen für eine Konjunkturbelebung zu erkennen. So schnellten die Exporte im Juli um fast ein Drittel im Vergleich mit dem Vorjahr auf 11,5 Milliarden Dollar (9,8 Milliarden Euro) nach oben, wie der Exportverband am Dienstag mitteilte. Allerdings war das Geschäft vor einem Jahr wegen des Putschversuches unter Druck.

Auch der für das Land wichtige Tourismus legte zu. Die Zahl der Urlauber stieg im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent auf 3,49 Millionen, wie das Tourismusministerium mitteilte. Russen stellen mit rund einem Fünftel die größte Gruppe ausländischer Gäste. Im ersten Halbjahr sind die Touristenzahlen um 14,5 Prozent gestiegen. Die beliebtesten Destinationen waren Istanbul, Antalya und Edirne.

Schnäppchenjagd

In Österreich waren es vor allem kurzentschlossene Schnäppchenjäger, die sich für Billig-Angebote in der Türkei entschieden.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland sowie anderen europäischen Ländern hatten sich zuletzt deutlich verschlechtert. Touristen mieden Badeorte in der Türkei nach dem gescheiterten Militärputsch und einer Reihe von Bombenanschlägen. Die für das Land wichtige Tourismusbranche musste empfindliche Einbußen hinnehmen. Erst im April konnte das Land nach einem fast zweijährigen Rückgang erstmals wieder mehr Besucher anlocken, vor allem aus Russland.

Teuerungsrate bei 8,7 Prozent

Zugleich steigen die Preise in dem Land wieder stärker, angeheizt von Lebensmitteln. Die türkische Notenbank rechnet nun für heuer mit einer Teuerungsrate von 8,7 Prozent und kündigte an, entsprechende Schritte einzuleiten, um gegenzusteuern.

(APA/Reuters)