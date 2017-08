Handel: Kein Platz für Schlachtschiffe

Wien. Was Ikea zurzeit in Lustenau plant, dürfte laut Experten zur exotischen Ausnahme werden. Die Schweden wollen in der Gemeinde etwa im Jahr 2020 ihr erstes Möbelhaus in Vorarlberg und ihr neuntes in Österreich eröffnen. Vorausgesetzt, alles läuft glatt. Die Stadt hat dem Kaufvertrag aus Angst vor dem Verkehr nur unter der aufschiebenden Bedingung einer neuen Autobahnauffahrt zugestimmt.

Das macht den Vorstoß von Ikea in Lustenau in den Augen von Regiodata-Chef Wolfgang Richter aber noch nicht exotisch. Er ist vielmehr von einem Strukturwandel überzeugt, dem sich das Möbelhaus widersetzt: „Die Zeit der großen Schlachtschiffe auf der grünen Wiese ist vorbei.“ Bis 2020, prognostiziert sein Marktforschungsinstitut, werden sich die Verkaufsflächen im Handel um 1,5 Millionen m2, umgerechnet 210 Fußballfelder, verringern. Dennoch dürften in zehn Jahren 20 Prozent der Flächen überflüssig sein. Die Händler befinden sich in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite brechen ihnen die Einnahmen weg. Andererseits verlangen die Shoppingcenterbetreiber von ihren Mietern, mehr in die Shops zu investieren, um der Konkurrenz aus dem Internet Paroli zu bieten. Richter: „Wir wissen von vielen Geschäften in Shoppingzentren, die ihre Mieten nachverhandeln, weil sie sie nicht mehr einnehmen.“ Das Ergebnis: Riesen nach Vorbild einer SCS werden undenkbar, weil unvermietbar.

Gezwungener Trend

Der Trend geht laut Richter gezwungenermaßen hin zu urbaneren Lagen. In Wien macht das aktuell wiederum Ikea am Westbahnhof vor, wo die Schweden das Blaue Haus von den ÖBB erwarben. Die Architekten arbeiten unter Sonderbedingungen: Ein autofreies, innerstädtisches Möbelhaus, bei dem nur Ware mitgenommen wird, die man mit der U-Bahn oder dem Rad transportieren kann, gibt es in keiner der etwa 350 Ikea-Filialen auf der Welt. Die Begründung, warum man gerade in Wien Pionierarbeit leiste, ist laut Ikea-Österreich-Chefin Viera Juzova simpel: Mehr als 60 Prozent der Stadtbewohner hätten kein Auto. „Wenn die Kunden nicht zu uns kommen können, müssen wir näher zu den Kunden.“ Obwohl sie weder von den österreichischen Behörden noch aus Schweden das endgültige Go hat, sind die Baupläne relativ konkret: Juzova schwebt ein Gebäude vor, das mit Grünflächen, Terrassen und einem auch außerhalb der Öffnungszeiten geöffneten Restaurant zum Nachbarschaftstreffpunkt wird. Durch die geplanten Expansionen in Wien und Vorarlberg soll der Wachstumskurs der Vorjahre beibehalten werden. Nach einem Rekordumsatzplus von 7,3 Prozent auf 674 Mio. Euro erwartet Juzova heuer gut zwei Prozent, das sei „einzigartig auf einem umkämpften Markt“.

Thomas Saliger, der Sprecher der Lutz-Gruppe, die in Österreich umsatzmäßig vor Kika/Leiner und Ikea liegt, sieht das anders. Man sei mit XXXLutz und den Diskontern Mömax und Möbelix „schön unterwegs“. Das bestätigt auch Richter: Im Gegensatz zu Kika/Leiner, die nach Eigentümerwechseln und Schlangenlinien im Markenauftritt Rückgänge hinnehmen mussten, wachse der Marktführer leicht.

Lutz selbst weist nur Filialzuwächse und den Gruppenumsatz von aktuell 4,2 Mrd. Euro für alle acht Märkte aus. In Österreich sieht Saliger das Potenzial für große Flagshipstores erschöpft, „aber sie waren immer die großen Treiber“. Kleinere Geschäfte, wie Lutz sie in den Bezirkshauptstädten plant, dienten als Ergänzung, um näher am Kunden zu sein. Da sind sich die Welser und die Schweden einig.

Ebenfalls einer Meinung ist man in puncto Onlinehandel. Ikea macht mit seinem Internetshop vier Prozent der Erträge. Sie wachsen aber deutlich dynamischer als die traditionellen Ausgaben nach Probeliegen und Fleischbällchen.

Saliger will zwar keinen Online-Anteil nennen, verweist aber darauf, dass die Gruppe vor mehr als zehn Jahren bereits mit dem ersten Internetshop startete. Als Branchenführer sei es die Pflicht von Lutz, der Gefahr aus dem Internet gegenzusteuern. „Die österreichischen Händler müssen selbst online gehen, sonst ist der ganze Umsatz in Deutschland. Der Möbelhandel verschläft das hoffentlich nicht wie der Elektronikhandel.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.08.2017)