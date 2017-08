Die Rückkehr der Lust am Fliegen

Wien. Spanien ist nicht das einzige Land, das den Ansturm an Touristen kaum mehr bewältigen kann. Die Wirtschaft wächst in weiten Teilen der Welt, vor allem auch in Europa. Die Menschen haben mehr Vertrauen in die Sicherheit ihrer Jobs und mehr Geld: Damit steigt auch ihre Reiselust. Nicht nur Touristiker jubeln angesichts der guten – mancherorts zu guten – Buchungslage. Ein großer Gewinner ist auch die Luftfahrt. Denn mit wachsender Wirtschaftsleistung wird nicht nur noch in den Urlaub geflogen, auch Geschäftsreisen nehmen wieder zu.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.08.2017)