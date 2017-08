Euro-Konjunktur auf Wachstumskurs

Angeschoben von der Industrie bleibt die Konjunktur der Euro-Zone auch im August auf Wachstumskurs. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg leicht um 0,1 auf 55,8 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch zu seiner Umfrage unter rund 5000 Unternehmen mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen einen Rückgang auf 55,5 Zähler erwartet. Das Barometer signalisiert bei Werten von mehr als 50 Zählern Wachstum. Besonders gut lief es in der Industrie, die Produktion und Bestellungen steigern konnte. "Bei den Exportneuaufträgen verbuchten die Unternehmen sogar das höchste Plus seit über sechs Jahren."



Im Servicesektor liefen die Geschäfte zwar nicht mehr ganz so gut wie in den vergangenen sechs Monaten. Dennoch äußerte sich Markit-Experte Andrew Harker positiv: "Insgesamt hat die Euro-Zone ein weiteres Mal positive Zahlen geliefert - dem Währungsgebiet geht es derzeit so gut wie seit vielen Jahren nicht."