Der blinde Briefträger der Firmen

Wien. Nicht nur der US-Handelsriese Walmart wagt mit der Partnerschaft mit Google den Sprung in die digitale Welt (siehe Seite 15). Auch der heimische Müllverwerter Altstoff Recycling Austria (ARA) hat sich nach dem Ende der 22-jährigen Ära als Monopolist ein digitales Facelifting verpasst – und ist dabei prompt auf eine neue Geschäftsidee gestoßen: das elektronische Austragen digitaler Lieferscheine.

Das klingt auf den ersten Blick vielleicht wenig spektakulär, ist aber in Österreich eine kleine Revolution, ist ARA-Vorstand Werner Knausz überzeugt. „Lieferscheine sind die Basis jeglichen Wirtschaftens. Und wir leben hier noch in der digitalen Steinzeit“. Immer noch gehen alleine in Österreich jedes Jahr Hunderte Millionen Lieferscheine in Papierform zwischen Verkäufer, Lieferanten und Kunden hin und her, werden unterschrieben, ausgebessert, verloren. Kurz: Das Potenzial für Fehler ist enorm.

Genau das will die ARA mit ihrer Tochterfirma Digido nun ändern. Digido ist eine Art „elektronischer Briefträger“, der digitale Lieferscheine zeitgleich an alle beteiligten Parteien ausliefert. Jeder Teilnehmer hält also jederzeit in Echtzeit einen identen Lieferschein in Händen. Das Programm ist mit jedem gängigen Warenwirtschaftssystem kompatibel, versichert Knausz. Seit einer Gesetzesnovelle im Frühling müssen auch die Transporteure keinen Lieferschein in Papierform mehr mit sich führen. Bei Verkehrskontrollen genügt der Polizei seither ein Blick auf das Smartphone oder das Tablet des Lieferanten.

Damit Digido auch wirklich funktioniert, brauche es allerdings eine kritische Menge an teilnehmenden Unternehmen, so der ARA-Vorstand. Seit Anfang des Sommers läuft ein Testbetrieb mit mehreren Hundert Interessenten. Ab kommendem Jahr soll die komplette Entsorgungswirtschaft auf den digitalen Lieferschein umgestellt sein. Sie transportieren immerhin 20 Millionen Tonnen Abfall im Jahr. Danach soll die Bauwirtschaft dazu kommen, die weitere 40 Millionen Tonnen Baurestmassen erzeugt, hofft Knausz: „Wir wollen einen Industriestandard setzen.“ In einer Endstufe sei das System aber auch für die 460 Millionen Tonnen an Waren, die jährlich im Land anfallen, geeignet.

Kein Zugriff auf die Daten

Gerade die Baubranche könnte doppelt von dem elektronischen System profitieren. Denn neben den klassischen Lieferdaten können auch weitere Parameter, wie etwa die Temperatur des Asphalts oder das genaue Mischverhältnis der gelieferten Betonsorten auf dem digitalen Lieferschein vermerkt werden. Das spart auf der Baustelle nicht nur viel Zeit, sondern verhindert mitunter auch schwere Baumängel.

Während es in Deutschland bereits ähnliche Projekte gibt, hat sich das Konzept in Österreich bisher nicht durchgesetzt. Das liege daran, dass sich noch kein Neutraler gefunden habe, um die Datenplattform zu betreiben. Die Daten auf einem Lieferschein seien zwar nicht sonderlich sensibel, wenn in weiterer Folge aber elektronische Rechnungen über Digido versandt werden, müssten die Daten möglichst uneinsehbar sein.

Um das zu gewährleisten, hat nicht einmal Digido selbst die Möglichkeit, die Daten auszulesen. Nur ein sogenannter Datentreuhänder der A1 könne Einblick nehmen. Und auch das nur sehr begrenzt. Denn sobald die Lieferscheine heruntergeladen wurden, werden sie von der Plattform gelöscht. Selbst wenn es ein Eindringling ins System schaffen sollte, wird er also nicht sonderlich viel vorfinden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2017)