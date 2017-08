Warum Löhne nicht mehr steigen

Wien. Die Welt der Wirtschaft steht Kopf: EZB und Deutsche Bundesbank fordern die Gewerkschaften auf, doch bitte für höhere Lohnabschlüsse zu sorgen. Das sind ganz neue Töne. Früher war es stets so: Lief es gut, warnten die Geldpolitiker vor zu hoher Inflation. Die Gewerkschafter zuckten mit der Schulter und boxten exzessive Lohnforderungen durch. Das trieb erst die Teuerung und sorgte alsbald für mehr Arbeitslose und einen Abschwung. Aber nun ist alles anders: In Deutschland und den USA herrscht fast Vollbeschäftigung, was die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer stärken müsste. Dennoch steigen die Reallöhne nur sehr moderat. Damit wachsen auch Masseneinkommen und Konsum nicht stark. Die Inflation kommt nicht vom Fleck: In der Eurozone (1,3 Prozent) wie in den USA (1,7 Prozent) liegt sie unter den gewünschten zwei Prozent. Ein peinliches Rätsel, das die Zentralbanker bei ihrem Treffen in Jackson Hole beschäftigen dürfte – halblaut, aber intensiv.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2017)