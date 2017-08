Deutschland peilt vierten Budgetüberschuss in Folge an

Ziemlich auf den Tag genau einen Monate vor der Bundestagswahl kann der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die besten Budgetzahlen seit der Wiedervereinigung präsentieren. Der deutsche Staat erwirtschaftete im ersten Halbjahr einen Budgetüberschuss von 18,3 Milliarden Euro. Somit peilt die größte Volkswirtschaft Europas bereits den vierten Budgetüberschuss hintereinander an. Nur zum Vergleich: Österreich gelang das Kunststück eines ausgeglichenen Budgets zuletzt unter Finanzminister Josef Klaus (ÖVP) im Jahr 1962.

Deutschland profitiert von einem kräftigen Wirtschaftswachstum und einer historisch niedrigen Arbeitslosigkeit. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, erzielten die öffentlichen Kassen das beste Halbjahresergebnis seit dem Jahr 2000. Damals schafften Bund, Länder und Gemeinden einen Überschuss von 28,8 Milliarden Euro. Allerdings war dieses außergewöhnliche Ergebnis einst einem Einmaleffekt zu verdanken, der Versteigerung der UMTS-Mobilfunklizenzen.

Der positive Trend wird sich in Deutschland fortsetzen, sind Ökonomen überzeugt und verweisen auf die hohen Konsumausgaben und die wachsenden Investitionen der Unternehmen. Im zweiten Quartal des laufenden Jahres erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,6 Prozent. Damit bleibt Deutschland der Wirtschaftsmotoer im Euroraum. Erstmals seit geraumer Zeit wuchs die Wirtschaft in Europa genauso kräftig wie in den USA.

(red/APA)