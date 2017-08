Air-Berlin-Personal kritisiert deutsche Regierung

Das Kabinen-Personal der insolventen Air Berlin wehrt sich einem Bericht zufolge gegen einen Wechsel zur Lufthansa-Tochter Eurowings zu deutlich schlechteren Bedingungen. Wie der "Spiegel" am Freitag berichtete, verfasste der Kabinen-Betriebsrat einen offenen Brief an die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und an die deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD).

In dem Schreiben vom Mittwoch kritisiert die Mitarbeitervertretung die Regierung scharf: Die Regierung vertrete "im Zuge einer Aufspaltung der Air Berlin einseitig deutsche Wirtschaftsinteressen", schrieb der Betriebsrat dem "Spiegel" zufolge. Die "soziale Schutzwürdigkeit" der Angestellten werde hingegen vernachlässigt. Es dränge sich "der Eindruck auf, dass die Übernahme der Air Berlin durch die Lufthansa lange vorbereitet war; und dies mit dem Wohlwollen der Bundesregierung".

Der Grund für den Brief ist dem Nachrichtenmagazin zufolge die Entscheidung der Lufthansa, noch vor der Übertragung von Teilen der Airline in Stellenausschreibungen nach Personal für die Maschinen zu suchen. Das allerdings geschehe zu deutlich schlechteren Bedingungen. "Hierdurch sollen ganz offensichtlich die gesetzlichen und tariflichen Mechanismen eines Betriebsübergangs ausgehebelt werden", kritisierte die Vertretung des Kabinenpersonals.

Air Berlin hatte in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Außer der Lufthansa gibt es eine Reihe weiterer Interessenten an der Fluggesellschaft. Die Bundesregierung stellt den Weiterbetrieb von Air Berlin mit Überbrückungsgeldern in Höhe von 150 Millionen Euro sicher.

(APA/AFP)