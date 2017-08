Samsung-Erbe legt gegen Hafturteil Berufung ein

Seoul. Nach seiner Verurteilung zu einer fünfjährigen

Haftstrafe hat der Erbe des südkoreanischen Samsung-Imperiums, Lee

Jae Yong, Berufung eingelegt. Sein Anwalt brachte am Montag

das Rechtsmittel ein, wie das zentrale Bezirksgericht in Seoul auf seiner Website mitteilte. Auch die Staatsanwaltschaft hatte angekündigt, in Berufung zu gehen. Sie hatte zwölf Jahre Haft für den

Großunternehmer gefordert.

Der 49-jährige Lee war am Freitag unter anderem wegen Bestechung,

Unterschlagung von Gesellschaftsvermögen und Meineids schuldig

gesprochen worden. Das Verfahren gegen Lee steht in Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye.

Lee Jae Yong ist der einzige Sohn von Samsung-Chef Lee Kun Hee.

Seit dessen Herzinfarkt 2014 nahm Lee Jae Yong die wichtigsten

Führungsaufgaben im Unternehmen wahr. Der Mischkonzern Samsung

Electronics, unter anderem größter Smartphone-Hersteller der Welt,

ist für ein Fünftel der südkoreanischen Wirtschaftsleistung

verantwortlich.

(APA/AFP)