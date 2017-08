Deutschland: Kartellvorwürfe gegen Automobilklub ADAC

Der deutsche Automobilklub ADAC streitet mit seinen "Mobilitätspartnern". Gemeint sind rund 800 Abschleppfirmen, die im Zuge der Pannenhilfe für ihn ausrücken. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, fühlen sich diese Firmen seit längerem alles andere als partnerschaftlich behandelt, sondern "gegängelt und geknebelt" - und zum Teil auch unterbezahlt. Der ADAC nütze seine Marktmacht in unvertretbarer Weise aus und verstoße gegen Kartellrecht und Datenschutz, lautet der Vorwurf.

Stein des Anstoßes sind neue Standardverträge, die der ADAC seit längerem mit den Abschleppfirmen abschließen will. Aus deren Sicht enthalten diese Verträge jedoch nur für den Automobilklub viele Rechte, für die Vertragspartner hingegen vor allem Pflichten und Vertragsstrafen. Die ISA, die Interessenvereinigung privater Abschleppfirmen, holte nun ein Rechtsgutachten ein, das an dem Vertragswerk kein gutes Haar ließ und die Sache zu einem Fall für das Bundeskartellamt erklärte.

Einigung geplatzt

Der Konflikt schwelt schon länger, vor einiger Zeit schien er sogar schon aus der Welt geschafft zu sein: In "jederzeit angenehmen und konstruktiven Verhandlungen" habe man sich mit dem ADAC geeinigt, schrieb die ISA im Frühjahr ihren Mitgliedern. Man habe die Vertragsinhalte nachverhandelt und einen Kompromiss gefunden. Auch ADAC-Präsident August Markl erklärte den Konflikt für beigelegt.

Nur spielte ein Teil der ISA-Mitglieder nicht mit: Sie weigerten sich, den Vertragsentwurf zu unterschreiben und setzten durch, dass das Rechtsgutachten in Auftrag gegeben wurde. Einige Firmen haben sogar die Zusammenarbeit mit dem Automobilklub aufgekündigt. Wie die "Süddeutsche" schreibt, sind die ISA-Mitglieder allerdings auch untereinander zerstritten.

Es geht um einen beachtlichen Markt: Der ADAC ist in Deutschland bei der Pannenhilfe Marktführer; im Rechtsgutachten ist von einem Marktanteil von 50 Prozent die Rede. Die Mobilitätsdienstleister wiederum bestreiten etwa 40 Prozent aller ADAC-Einsätze. Ohne sie würde das System nicht mehr funktionieren.

ADAC: Pannenhilfe nicht gefährdet

Der ADAC will die sechzigseitige Expertise nun Punkt für Punkt inhaltlich prüfen, kündigte er an - und das kann dauern. Der Streit kann sich also noch Monate hinziehen. Zu Lücken in der Pannenhilfe werde es trotzdem nicht kommen, gibt man sich bei Europas größtem Automobilklub zuversichtlich. Denn auch darüber, wie viele Abschleppfirmen nun wirklich aus Protest nicht mehr für den ADAC arbeiten, gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Bei der ISA ist von einer Flut von Kündigungen die Rede, der ADAC spricht von Einzelfällen, die jetzt nicht öfter vorkommen als sonst auch. (cka)

>>> Bericht in der "Süddeutschen Zeitung"