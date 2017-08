Ruck will Staatshaftung für Aktionäre

Wien. Wer in Österreich Aktien hält, gilt gemeinhin als Spekulant. Dementsprechend mau schaut es auch auf dem heimischen Kapitalmarkt aus. „Nur zwei Prozent der Österreicher besitzen Aktien“, sagt der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck. In vergleichbaren Länder liege der Anteil der Aktionäre bei acht Prozent. Österreichs Haushalte horten ein Geldvermögen von 627,3 Milliarden Euro. 41 Prozent davon sind Bargeld oder Spareinlagen. Nur vier Prozent des Geldvermögens wird in Aktien, sieben Prozent in Anleihen investiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2017)