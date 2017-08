Moody's rechnet mit mehr Wachstum in der Euro-Zone

Das Wachstum in Euro-Zone werde in diesem und im kommenden Jahr mit 2,1 und 1,9 Prozent um 0,3 Prozentpunkte höher ausfallen als bisher angenommen, teilte die Ratingagentur Moody's am Mittwoch mit. Vor allem in den größeren Mitgliedsländern ziehe die Konjunktur an. Die Experten hoben ihre Vorhersage für Deutschland auf 2,2 Prozent in diesem und 2,0 Prozent im kommenden Jahr an, in Frankreich rechnen sie mit jeweils 1,6 Prozent und damit ebenfalls mit mehr Wachstum.

Auch Italiens Wirtschaft werde dank der lockeren Geldpolitik und dem stärkeren Wachstum im Rest der Währungsunion stärker zulegen als bislang angenommen. Die Aussichten der USA schätzt die Agentur dagegen pessimistischer ein und senkte ihre Wachstumsprognose um 0,2 Punkte auf 2,2 Prozent in diesem und 2,3 Prozent im kommenden Jahr.

(Reuters)