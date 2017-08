Milliardenschwerer Verkauf von nö. Paradekonzern ZKW noch nicht entschieden

Der niederösterreichische Autozulieferer ZKW Group hat sich zu einem Bericht über ein Übernahmeangebot der südkoreanischen LG Electronics zurückhaltend gezeigt. "Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen und deshalb gibt es natürlich von verschiedenen Seiten immer wieder Interesse an ZKW", hieß es am Mittwoch zur APA. Es gebe aber derzeit "keine konkreten Entscheidungen".

Der südkoreanische Elektronikriese LG Electronics hat einem Medienbericht zufolge ein Angebot für die ZKW Group abgegeben. LG Electronics bereite sich seit eineinhalb Jahren auf den bis zu 1,2 Milliarden Dollar (eine Milliarde Euro) schweren Kauf vor, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Zeitung "Korea Economic Daily" unter Berufung auf Kreise.

LG Electronics, die zu LG Corp gehört, ist nach Samsung Electronics die Nummer zwei auf dem Smartphone-Markt in Südkorea. Mit dem Kauf des niederösterreichischen Anbieters von Premium-Licht-und Elektroniksystemen für die Automobilindustrie könnte LG seine Geschäftstätigkeit im Elektronik-Bereich ausweiten.

Wie ZKW am Mittwoch hat LG bereits am Dienstag mitgeteilt, dass keine Entscheidungen getroffen wurden. Der bevorzugte Bieter würde in den nächsten Monaten ausgewählt, hieß es bei "Korea Economic Daily".

Erst im vergangenen Dezember war der japanische Elektronikkonzern Panasonic als Käufer für den Paradekonzern ZKW im Gespräch. Panasonic biete bis zu einer Milliarde Dollar, hatte es geheißen.

ZKW beschäftigt mehr als 7500 Mitarbeiter an acht Standorten in Europa, Asien und Amerika und zählt zu den führenden Anbietern von Licht- und Scheinwerfersystemen für die Automobilindustrie. Auf der Kundenliste stehen große Automobilhersteller wie Audi, Porsche, VW, BMW, Ford oder Daimler und Nutzfahrzeuge-Hersteller. Im Vorjahr stieg der Umsatz von 728 auf 986,5 Millionen Euro.

Das global agierende Technologieunternehmen wurde 1938 durch Kommerzialrat Karl Zizala in Wien gegründet – daher der Name ZKW. Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte die Firma Metallwaren aller Art her. In den 1950er-Jahren spezialisierte sie sich auf Produkte für die Fahrzeugindustrie wie Auspuffe, Räder und Griffe für Mopeds. 1982 wurde ZKW von der deutschen Industriellenfamilie Mommert übernommen, der der Konzern immer noch gehört.

