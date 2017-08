Russland muss Großbank retten

Wien/Moskau. Ganz so rosig und ruhig, wie es die Bilanzen der großen russischen Banken zuletzt vermuten ließen, ist es auf dem russischen Bankensektor in Wirklichkeit nicht. Während nämlich die meisten Marktführer steigende Gewinne vermelden und so die Überwindung der zweijährigen Rezession dokumentieren, straucheln nun auch große Player. Der prominenteste Fall ereignete sich am Dienstagabend. Da teilte die russische Zentralbank mit, dass sie die Bank Otkritie, immerhin die zweitgrößte Privatbank und achtgrößte Bank des Landes und damit systemrelevant, auffängt und mehrheitlich übernimmt. Es ist dies die größte Bankenrettung in Russland seit 2011, als die Bank of Moscow mit 395 Mrd. Rubel (damals zehn Mrd. Euro) aufgefangen wurde. Um die Krise im Zaum zu halten, versorgt die Zentralbank nun auch andere Institute mit Kapital.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2017)