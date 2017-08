Schelling: "Europäischer Währungsfonds sinnvoll"

Der deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble macht sich für den Aufbau eines Europäischen Währungsfonds stark. "Ich halte diese Diskussion für zweckmäßig, sinnvoll und notwendig", sagte dazu der österreichische Finanzminister Hans-Jörg Schelling am Rande des Forum Alpbach der Nachrichtenagentur Reuters. Ein solches Vorhaben sei aber ein "Langfristprojekt" und gehe nicht von heute auf morgen. Denn um den bestehenden Euro-Rettungsfonds ESM entsprechend auszubauen, müssten die Verträge geändert werden. Dies werde mindestens drei bis fünf Jahre dauern.

In die Debatte um die Nachfolge um Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem will der österreichische Finanzminister nicht aktiv einsteigen. "Ich habe keine Meinung dazu", sagte Schelling, der in Medienberichten selbst als möglicher Nachfolger genannt wurde. Derzeit seien viele Überlegungen dazu im Gange, sagte Schelling. Dijsselbloems Amtszeit läuft bis Januar 2018. Bis dahin solle eine Entscheidung über eine Nachfolge getroffen werden, sagte Schelling. Dijsselbloem wird nach der Wahlniederlage seiner sozialdemokratischen Partei in den Niederlanden der nächsten Regierung in Den Haag voraussichtlich nicht mehr angehören. Bisher war im Gespräch, dass er die Treffen der Euro-Finanzminister mindestens so lange führt, bis sein Nachfolger als Finanzminister feststeht.

In Österreich stehen Mitte Oktober Parlamentswahlen an. Schellings Partei, die konservative ÖVP, liegt seit der Übernahme der Parteiführung durch Außenminister Sebastian Kurz in den Umfragen klar in Führung. Nachdem der 31-jährige den Vorsitz übernommen hatte kletterten die Umfragwerte auf mehr als 30 Prozent von zuvor rund 20 Prozent. Die rechtspopulistische FPÖ, die bis zur ÖVP-Personalrochade vorne lag, sackte zuletzt auf Platz drei hinter den Sozialdemokraten (SPÖ) ab.

(Reuters)