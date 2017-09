Einigung über 150-Millionen-Euro-Kredit für Air Berlin

Der Vertrag für den 150-Millionen-Euro-Kredit an die insolvente Fluglinie Air Berlin ist laut einem Pressebericht unterschrieben. Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, einigte sich die Airline mit der staatlichen Förderbank KfW auf die Konditionen. Demnach zahlt Air Berlin der Bank nun knapp zehn Prozent Zinsen.

Mit der Kreditlinie könne Air Berlin nach Bedarf bis zu 150 Millionen Euro abrufen und so die Liquidität sichern, bis der Verkauf abgeschlossen sei. Allerdings müsse die EU-Kommission die Unterstützung durch die staatliche Bank noch absegnen, heißt es in dem Bericht. Konkurrenten sehen in dem Kredit eine verbotene Beihilfe. Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Derzeit verhandelt die Airline mit Lufthansa und mindestens noch zwei weiteren Interessenten.

(APA/AFP)