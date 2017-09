Diesel: Deutschland will Sammelklage

Wien. Es war eine über weite Strecken harmonische TV-Debatte zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem sozialdemokratischen Herausforderer, Martin Schulz, zur deutschen Bundestagswahl. Derart harmonisch, dass man sich vor den Fernsehkameras sogar recht spontan auf einen Schritt mit weitreichenden Konsequenzen einigte: Auch in Deutschland sollen, so wie in den USA, Sammelklagen gegen Autohersteller möglich werden. Anlass dafür sind die Dieselbetrügereien von Volkswagen und die Weigerung des Konzerns, betroffenen Autobesitzern Entschädigung zu bezahlen.

In den USA musste VW alle Dieselfahrzeuge mit zusätzlicher Abgasreinigung ausstatten oder die Autos überhaupt von ihren Besitzern zurückkaufen. In Europa verweigert VW eine Entschädigung Betroffener und argumentiert, dass die Fahrzeuge ja weiterhin den Gesetzen entsprechen und benützt werden können (in den USA dagegen erfüllten die Dieselfahrzeuge ohne die Betrugstricks die gesetzlichen Abgasvorschriften nicht mehr oder erst nach Umbauten).

„Rufe gleich Heiko Maas an“

Befragt, warum man nicht dafür sorge, dass auch deutsche Autofahrer Entschädigung erhalten, meinte Merkel: „Wir haben in Deutschland ein anderes Haftungs- und Gewährleistungsrecht.“ Sie sei aber „im Grundsatz für Sammelklagen“.

Das war das Stichwort für Schulz: „Ich rufe gleich den Heiko Maas an (Justizminister und SPD-Politiker, Anm.), der kennt sich mit Gesetzen aus.“ Maas hatte bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Sammelklagen ermöglicht. Die Vorlage war aber vom Koalitionspartner CDU/CSU als „zu bürokratisch“ abgelehnt worden.

Merkel stieg darauf ein und meinte, man könne „schon morgen (also heute, Montag, Anm.) über Musterfeststellungsklagen sprechen“. Die Bundeskanzlerin erlaubte sich bei dem Thema auch Emotionen. „Ich bin stinksauer“, meinte sie zu den Abgasbetrügereien bei Volkswagen und anderen deutschen Autoherstellern. „Die Autoindustrie ist die wichtigste Industrie in Deutschland. Da hängen Tausende Arbeitsplätze dran.“ Der Vertrauensverlust, den die Manager verursacht hätten, sei ohnegleichen.

Wie das Thema weitergeht, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. In Deutschland gibt es aktuell keine Möglichkeit einer Sammelklage – also einer zivilrechtlichen Klage, die von einer Person geführt wird und im Falle eines Erfolgs für alle Personen gilt, die in gleicher Weise von dem Sachverhalt betroffen sind.

In Österreich dagegen sind Sammelklagen durchaus üblich. Solche Musterprozesse werden beispielsweise oft vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) geführt, etwa gegen Vertragsklauseln von Banken. Auch aktuell bietet der VKI Besitzern von VW-Modellen mit manipuliertem Motor die Möglichkeit, sich an einer Sammelaktion zur Prüfung allfälliger Ansprüche gegen VW zu beteiligen.

Milliarde für E-Mobilität

Wegen der VW-Abgasbetrügereien laufen viele verschiedene Verfahren in Deutschland und Österreich mit unterschiedlichen Urteilen in erster Instanz. Ein wegweisendes kam vergangene Woche aus Deutschland. Das Landgericht Braunschweig urteilte, dass Käufer keinen Anspruch auf Rückerstattung des Kaufpreises haben. Die Kläger gehen in die Berufung.

Beim bereits zweiten Dieselgipfel, der gestern unter Vorsitz von Merkel in Berlin stattfand, ging es um diese Themen nur am Rande. Vier Wochen nach einem ersten Dieselgipfel mit der Autoindustrie ging es um stärkere kommunale Aktivitäten. Debattiert wurden Maßnahmen gegen die zu hohe Luftverschmutzung durch Dieselautos. Etwa um eine Umstellung von Bussen und Müllwagen auf alternative Antriebe sowie bessere Angebote im öffentlichen Nahverkehr und für Radfahrer.

Als eine Maßnahme einigte man sich gestern, den Mobilitätsfonds auf eine Milliarde Euro aufzustocken. Mit dem Geld sollen von Stickoxid-Emissionen stark betroffene Kommunen die Infrastruktur für E-Mobilität verbessern und öffentliche Nahverkehrsangebote attraktiver machen. Die deutsche Wirtschaft hatte sich heftig gegen Fahrverbote ausgesprochen.

