Schuldenverwalter Stix: "Investoren belohnen Österreich"

Österreich kann sich wieder relativ günstig refinanzieren: Die Aufstockung der Bundesanleihe mit einer Restlaufzeit von 20 Jahren um 575 Millionen Euro erfolgte mit einer durchschnittlichen Rendite von 1,144 Prozent. Die Aufstockung der jüngsten zehnjährigen Emission um 805 Millionen Euro kam mit 0,543 Prozent zustande. In Summe wurden 1,38 Milliarden Euro aufgenommen.

OeBFA-Chef Markus Stix zeigte sich gegenüber der APA mit der heutigen Auktion sehr zufrieden. So sei die zehnjährige Emission um das 2,36fache überzeichnet gewesen, der höchste Wert bisher. Die Rendite liege wieder etwa auf dem Niveau der Erstbegebung im April. Mit einem Gesamtvolumen von 7,5 Milliarden Euro komme ihr jetzt auch der Status einer Benchmarkanleihe zu, die auf den Handelsplattformen gut handelbar sei. Der Zinsabstand (Spread) zu Deutschland sei mit 20,4 Basispunkten auf das niedrigste Niveau seit dem Ausbruch der Finanzkrise gefallen. "Wir sind hier auf sehr gutem Wege", so Stix.

Auch das Renditeniveau der 20jährigen Emission befinde sich mit 1,14 Prozent auf einem sehr guten Niveau, so Stix. Für die Anleihe, die schon länger nicht mehr aufgestockt wurde, ein Allzeittief. Die Nachfrage in diesem Laufzeitenbereich sei gestiegen, deshalb auch die Aufstockung. Das Gesamtvolumen liege jetzt bei 12,7 Milliarden Euro. Der Spread zu Deutschland betrage hier 25 Basispunkte, ebenfalls ein sehr guter Wert. "Die Investoren belohnen Österreich dafür, dass sich die Wirtschaft sehr viel besser entwickelt, als in den Vorjahren", so Stix.

Mit der heutigen Kapitalaufnahme seien 80 Prozent des für heuer geplanten Finanzierungsvolumens ausgeschöpft. Die planmäßig nächste Auktion findet am 9. Oktober statt. In Aussicht steht aber auch noch eine syndizierte Emission. "Wann, wie und in welcher Höhe, sollte sich in nächster Zeit herauskristallisieren", so Stix. Dazu müsse man sich gemeinsam mit dem Finanzministerium erst die letzten Budgetziffern anschauen.

(APA)