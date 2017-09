SPÖ und ÖVP sichern Macht bei FMA

Wien. Die Vorstände der Finanzmarktaufsicht (FMA) Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller können sich die Hände reiben. Läuft alles weiterhin wie geplant, können sie sich auf weitere fünf Jahre an der Spitze der Aufsichtsbehörde freuen. Ihre Fünfjahresverträge laufen mit Februar 2018 aus, jedoch soll ihre Wiederbestellung schon beim nächsten Ministerrat am 20. September, also vor den Nationalratswahlen am 15. Oktober, beschlossen werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2017)