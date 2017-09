Überraschender Dämpfer für deutsche Industrie

Die deutschen Unternehmen sammelten im Juli 0,7 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet, nachdem es im Juni einen Anstieg von 0,9 Prozent gegeben hatte. "Die Bestelltätigkeit befindet sich auf einem sehr hohen Niveau", erklärte das Ministerium allerdings. "In den letzten drei Monaten haben die deutschen Unternehmen fast so viele Aufträge eingesammelt wie zuletzt vor Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008."

Die deutsche Wirtschaft war zwischen April und Juni um 0,6 Prozent gewachsen und dürfte nach Ansicht der Bundesbank auch im laufenden dritten Quartal deutlich zulegen.

Analysten sagten zu den Daten in ersten Reaktionen:

THOMAS GITZEL, VP BANK LIECHTENSTEIN:

"Die Auftragseingänge sind volatil und überraschen häufig – und zwar sowohl nach oben als auch nach unten. Viel wichtiger ist es, den Blick auf den bisherigen Jahresverlauf zu lenken. Und hierbei gilt: Die Zuwachsraten der Neubestellungen lassen sich im laufenden Jahr sehen. Die besser laufende Weltwirtschaft macht sich in der exportstarken deutschen Industrie bislang positiv bemerkbar. Vor allem von der breiten wirtschaftlichen Erholung in der Euro-Zone kann die deutsche Wirtschaft profitieren. Die Notkredite an die schuldengeplagten EU-Südländer und die Krisenpolitik der EZB zahlen sich aus.

Interessant wird in den kommenden Monaten allerdings sein, inwiefern sich die Euro-Aufwertungen auf den Auftragseingang niederschlagen werden. Die kräftigen Zuwächse des Euro haben durchaus das Potenzial im einen oder anderen Industriezweig Bremsspuren zu hinterlassen.

ALEXANDER KRÜGER, BANKHAUS LAMPE:

"Der Konjunkturhype wird durch den Auftragseingang nicht befeuert. Einmal mehr bestätigt sich, dass die realen Daten mit der überaus guten Stimmung nicht mithalten. Der rückläufige Auftragseingang im Juli dürfte allerdings nur eine Verschnaufpause sein. Nordkorea ausgeblendet befinden sich moderate Impulse für die Produktion weiter in der Pipeline."

STEFAN KIPAR, BAYERNLB:

"Die Juli-Daten haben zwar die Erwartungen enttäuscht, dies lag jedoch erneut an unterdurchschnittlichen Großaufträgen, die üblicherweise nur einen sehr indirekten Einfluss auf die Produktion haben. Eine deutlich ansteigende Dynamik ist im Auftragseingang nicht zu erkennen, die Vorgaben für die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte bleiben allerdings insgesamt ordentlich. Positiv ist auch zu vermerken, dass die Neubestellungen aus dem Nicht-Euro-Ausland im Juli trotz des jüngst stärkeren Euro-Außenwertes nicht gelitten haben."

