Wenn Bankkunden in Österreich für Sparguthaben in Griechenland haften müssten

Eine Einlagensicherung auf europäischer Ebene sei "überfällig", sagte die Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Daniele Nouy, bei einer Bankentagung am Mittwoch in Frankfurt.

"Banken werden inzwischen auf europäischer Ebene beaufsichtigt und abgewickelt, daher ist auch eine Einlagensicherung auf dieser Ebene sinnvoll. Das wäre ein weiterer Schritt hin zu einem effizienten, stabilen und wahrhaft europäischen Bankenmarkt", sagte Nouy.

Die Folge wäre, dass zum Beispiel Bankkunden in Österreich für Sparguthaben in Griechenland haften müssten. In Spanien und Italien mussten in den vergangenen Monaten mehrere Institute aufgefangen werden.

Leitfaden für Umgang mit FinTechs

Die EZB-Bankenaufsicht will bald Richtlinien für den Umgang mit Firmen aus der noch jungen Finanztechnologie-Branche herausgeben. Regulierungs- und Aufsichtsbehörden müssten auf technologische Veränderungen in der Finanzwelt reagieren, sagte die oberste Bankenaufseherin Daniele Nouy. "So arbeiten wir bei der EZB beispielsweise an einem Leitfaden für Zulassungen, der auch FinTechs umfasst", sagte die Französin. Dieser Leitfaden werde in Kürze im Rahmen einer öffentlichen Konsultation veröffentlicht, kündigte sie an.

Momentan schießen viele junge und noch kleine Unternehmen aus dem Boden, die die herkömmlichen Banken mit neuen Geschäftsmodellen und IT-Lösungen herausfordern oder sie sogar überflüssig machen wollen. Die technischen und finanziellen Hürden sind etwas niedriger und der Markt bestreitbarer geworden, sagte Nouy. Es könnten neue Firmen entstehen, die sehr spezifische Dienstleistungen anbieten und nicht mehr das gesamte Spektrum des traditionellen Bankgeschäfts abdecken. Darauf muss die Aufsicht Nouy zufolge eine Antwort finden.

(APA/dpa)