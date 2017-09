Sieben Euro mehr im Monat für Hartz IV-Bezieher

Das Arbeitslosengeld II in Deutschland (Hartz IV) wird im kommenden Jahr um sieben Euro auf monatlich 416 Euro erhöht. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch eine entsprechende Verordnung von Arbeitsministerin Andrea Nahles. "Die Anpassung der Regelsätze erfolgt nach einem klaren und transparenten Mechanismus", erklärte die SPD-Politikerin. Die Erhöhung orientiert sich an der Preissteigerung und der Entwicklung der Nettolöhne. Der sogenannte Regelsatz soll das Existenzminimum sichern. Zusätzlich werden die Kosten für eine Wohnung übernommen.

Im August bezogen laut Bundesagentur für Arbeit knapp 3,3 Millionen Haushalte mit 6,36 Millionen Erwachsenen und Kindern Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Für Paare in einem Hartz-IV-Haushalt steigt die monatliche Zahlung ab 1. Januar 2018 um sechs Euro auf 374 Euro pro Person. Für Kinder gibt es je nach Alter drei bis fünf Euro pro Monat mehr.

(Reuters)