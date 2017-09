Das harte Match ums AUA-Catering

Ein paar mickrige Erdnüsse, ein winziges Sandwich und ein Glas Wasser: lohnt es sich, darum zu kämpfen? Sehr wohl, wenn es um Tonnen von Erdnüssen, zig Tausende Snacks und Hektoliter an Getränken geht. Und vor allem Drei-Sterne-Menüs mit Lachs und Hummer – ebenfalls in Tonnen gerechnet – für betuchte Gäste. Die AUA hat ihre Bordverpflegung ausgeschrieben und das Gerangel um den lukrativen Auftrag hat schon begonnen. Immerhin geht es dem Vernehmen nach um ein Volumen von gut 50 Mio. Euro.



„Der Vertrag mit Do&Co läuft Ende 2018 aus, aber da für die Bordverpflegung eine umfangreiche Infrastruktur und Logistik erforderlich ist, sind wir so früh dran und wollen bis Anfang 2018 eine Entscheidung treffen“, sagt AUA-Vorstand Andreas Otto.