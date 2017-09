Deutschland: Produktion kam im Juli nicht vom Fleck

Die Produktion der deutschen Unternehmen tritt zum Start des zweiten Halbjahres auf der Stelle. Industrie, Baubranche und Energieversorger stellten im Juli zusammen genauso viel her wie im vorangegangenen Monat, teilte das deutsche Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mit.

Ökonomen waren optimistischer gewesen, sie hatten mit einem Wachstum von 0,6 Prozent gerechnet. Im Juni war die Fertigung noch um 1,1 Prozent gesunken. Auf diesem Niveau verharrte sie nun auch im Folgemonat.

"Die Indikatorenlage spricht dennoch für eine Fortsetzung der positiven Industriekonjunktur", betonte das Ministerium. "Allerdings dürfte das Expansionstempo mit Blick auf die Auftragseingänge geringer ausfallen als in der ersten Jahreshälfte."

Die Industrie allein fuhr ihre Produktion im Juli um 0,3

Prozent nach oben. Die Betriebe mussten im Juni überraschend ein

Auftragsminus von 0,7 Prozent hinnehmen. Das Ministerium hatte

dazu am Mittwoch allerdings unterstrichen: "In den letzten drei

Monaten haben die deutschen Unternehmen fast so viele Aufträge

eingesammelt wie zuletzt vor Ausbruch der Wirtschafts- und

Finanzkrise im Jahr 2008."