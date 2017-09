Japans Wirtschaft wächst langsamer als gedacht

Das Bruttoinlandsprodukt Japans, der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, legte zwischen April und Juni um 0,6 Prozent zum Vorquartal zu, nachdem eine frühere Schätzung noch 1,0 Prozent ergeben hatte.

Als Grund für die Korrektur nannte die Regierung am Freitag ein schwächeres Wachstum der Unternehmensinvestitionen. Diese zogen lediglich um 0,5 Prozent an, nachdem zunächst von 2,4 Prozent die Rede war.

Experten trauen Japan aber weiterhin ein robustes Wirtschaftwachstum zu, nachdem Exporte und Industrieproduktion zuletzt nach oben zeigten. Helfen dürfte die verbesserte Weltkonjunktur, von der die Exportnation profitieren sollte. Das knapper werdende Angebot an Arbeitskräften spricht zudem für höhere Löhne, was den Konsum ankurbeln könnte. Auf das Jahr hochgerechnet lag die Wachstumsrate im zweiten Quartal mit 2,5 Prozent unter der Analystenprognose von 2,9 Prozent und der ursprünglichen Schätzung von 4,0 Prozent.

Chinas Exporte legen langsamer zu

Auch die Geschäfte von Exportweltmeister China sind im August langsamer gewachsen. Die Ausfuhren legten um 5,5 Prozent zu, wie die Zollbehörde am Freitag in Peking mitteilte. Das ist weniger als im Vormonat mit 7,2 Prozent und auch weniger als von Ökonomen mit 6,0 Prozent vorhergesagt. Dagegen stiegen die Importe mit 13,3 Prozent überraschend kräftig. Hier war nur ein Plus von zehn Prozent erwartet worden.

Präsident Xi Jinping warnte in dieser Woche vor steigenden Risiken für die Weltwirtschaft. Zwar hätten der internationale Handel und die Investitionen wieder Fahrt aufgenommen. Zugleich hätten aber auch die Gefahren für die globale Konjunktur zugenommen.

(Reuters)