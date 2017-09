Ende des heimischen Alarmanlagen-Booms

Die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 verunsicherte viele Österreicher. Vor dem Hintergrund steigender Asylanträge wuchs die Nachfrage nach Alarmanlagen 2014 und 2015 substanziell um jeweils rund sieben Prozent pro Jahr. Im vergangenen Jahr flachte der Boom allerdings merklich ab. Mit einem Plus von gerade mal zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach die Entwicklung wieder dem langjährigen Niveau. Das geht aus dem Branchenradar der Marktforschungsagentur Kreutzer Fischer und Partner hervor. Es spreche demnach viel dafür, dass die Schließung der Balkanroute und die dadurch sinkenden Flüchtlingszahlen den Auftrieb bremsten. Insgesamt wurden im Jahr 2016 rund 17.500 zertifizierte Alarmanlagen montiert, 14.100 Stück davon in Wohnungen und Eigenheimen.

Die Nachfrage nach Alarmanlagen entwickelte sich im vergangenen Jahr in allen Bundesländern signifikant schwächer als im Jahr davor. Während im Burgenland (+8,6%) und Niederösterreich (+4,4%) die Anzahl der montierten Anlagen allerdings weiterhin vergleichsweise kräftig zulegte, wurde in Westösterreich und in Kärnten weniger verkauft. In Salzburg sank der Absatz um 4,5 Prozent, in Tirol um 2,8 Prozent und in Vorarlberg sowie Kärnten um jeweils 3,1 Prozent. Überraschend schwach zeigte sich auch der Wiener Markt, der sich mit plus einem Prozent nur nahezu seitwärts entwickelte. In der Steiermark stieg die Nachfrage um 1,9 Prozent, in Oberösterreich um 1,6 Prozent.

(red.)