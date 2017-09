Razzia bei brasilianischem Milliardär Joesley Batista

Mehrere Monate nach dem Vergleich des brasilianischen Milliardär Joesley Batista mit der Justiz wurde nun sein Haus von der Polizei durchsucht, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag sagten. Eine Razzia habe es auch in der Zentrale von Batistas Holdinggesellschaft J&F Investimentos in Sao Paulo gegeben. J&F ist die Firma, über die der Unternehmer und sein älterer Bruder Wesley den weltgrößten Fleischproduzenten JBS kontrollieren. Ferner sei das Haus des früheren Staatsanwalts Marcelo Miller in Rio de Janeiro durchsucht worden. Miller solle Joesley Batista bei dem im Mai erzielten Vergleich im Strafverfahren geholfen haben.

Die Brüder hatten im Mai gestanden, massenweise Politiker bestochen zu haben. Im Gegenzug wurde das Strafverfahren gegen sie eingestellt. Der Konzern JBS akzeptierte eine Milliardenstrafe. Am Sonntag allerdings wurde Joesley Batistas Immunität aufgehoben, der Oberste Gerichtshof billigte seine Festnahme. Daraufhin stellte er sich der Polizei.

Der Fall ist politisch äußerst brisant, denn die Batistas haben Brasiliens Präsidenten Michel Temer schwer belastet. Sie präsentierten eine Gesprächsaufzeichnung, in der Temer angeblich eine Schweigegeldzahlung an einen potenziellen Zeugen in Korruptionsermittlungen billigt. Der Präsident hat die Beschuldigungen wiederholt zurückgewiesen.

Vertreter von J&F sowie von Miller wollten die Razzien nicht bestätigen. Ein Batista-Anwalt war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

(Reuters)