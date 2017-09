Pensionsexperte Bert Rürup: „Das Pensionssystem ist sehr teuer“

Die Presse: Sowohl in Deutschland als auch in Österreich herrscht Wahlkampf. Das Pensionsthema kommt aber nur insofern vor, als Reformen ausgeschlossen werden. Wie sehen Sie als Pensionsexperte das?

Bert Rürup: Wer künftige Reformen heute ausschließt, der erhöht nur die politischen Entscheidungskosten in der Zukunft.

Deutschland hat in der Vergangenheit bereits mehr Reformen durchgeführt als Österreich. Linke deutsche Parteien sehen daher nun Österreich sogar als „Renten-Vorbild“. Ihre Meinung?

Das österreichische Pensionssystem ist deutlich generöser – die durchschnittliche Pension ist um 40 Prozent höher als in Deutschland. Und sie wird auch 14-mal ausbezahlt. Das sind zweifellos Vorteile. Aber das österreichische Pensionssystem ist halt sehr teuer. Sie geben über 13 Prozent des BIP dafür aus, in Deutschland sind es rund zehn Prozent, im OECD-Schnitt nur 8,7 Prozent. Das österreichische System ist großzügig, aber nicht nachhaltig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2017)