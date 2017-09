Österreicher arbeiten sechs Jahre länger als Italiener

In Österreich liegt die durchschnittliche Lebensarbeitszeit, die Menschen im Beruf verbringen, etwas höher als in der EU. Sie betrug 2016 in Österreich 37,1 Jahre, EU-weit hingegen 35,6 Jahre. Die Dauer des Arbeitslebens ist am längsten in Schweden mit 41,3 Jahren, in der Schweiz arbeiten die Menschen sogar noch länger (42,4 Jahre). Auch in Deutschland Arbeiten Am kürzesten ist das Arbeitsleben dagegen in Italien mit gerade einmal 31,2 Jahren. EU-weit ist die Lebensarbeitszeit zwischen 2006 und 2016 durchschnittlich um 1,8 Jahre gestiegen. Die Anstiege sind laut Eurostat vor allem auf längere Arbeitsperioden von Frauen zurückzuführen.

(APA/Red.)