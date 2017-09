Taxidienst Uber wird in London verboten

Die Londoner Stadtregierung verbannt den Fahrtendienst Uber. Die Lizenz für die knapp 40.000 Uber-Fahrer in der britischen Metropole endet am 30. September. Ab dann sind die Fahrer illegal unterwegs. Gewerkschaften, Juristen und vor allem die traditionellen "Black Cab"-Fahrer feierten diese Entscheidung am Freitag wie einen historischen Sieg.

Das US-Unternehmen hat nun 21 Tage Zeit, Widerspruch einzulegen. Uber kündigte an, den Lizenzentzug anfechten zu wollen. Wenn das US-Unternehmen gegen den Entzug klagt, können die von Uber vermittelten Autos bis zu einer Entscheidung der Justiz weiter in London fahren.

In vielen Städten - auch in Wien - stößt das in San Francisco bei beheimatete Unternehmen auf harsche Kritik. Die Arbeitsbedingungen seien prekär, Sicherheitsrichtlinie würden nicht befolgt, Steuern und Abgaben nicht ordnungsgemäß entrichtet. "Das Geschäftsmodell von Uber zeugt von einem Mangel an unternehmerischer Verantwortung", sagte ein Sprecher von Transport for London am Freitag.

(Reuters/Red.)