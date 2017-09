Glyphosat: Populisten schießen Österreich ein Eigentor

Wien. Das Liebeswerben der heimischen Politiker um die Ansiedlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA droht an vorwahltaktischen Spielchen der heimischen Parteien zu scheitern. „Was in Österreich politisch diskutiert wird, bleibt auch in Brüssel nicht unbemerkt“, berichten österreichische Vertreter aus der EU-Hauptstadt der „Presse“. Und von einer ganz besonderen Debatte zeigten sich selbst einige Mitarbeiter der umworbenen EMA verstört.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2017)