Air-Berlin-Kauf um 200 Millionen

Berlin. Knapp 40 Jahre nach ihrer Gründung steht die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin vor der Zerschlagung. Den Löwenanteil wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Lufthansa übernehmen. Darin enthalten sei auch die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki. Weitere Teile sollen an Easyjet gehen. Lufthansa hat jedenfalls den Deal durchgerechnet und erwartet einem Insider zufolge einen Finanzbedarf von 300 Mio. Euro. Der Kaufpreis für den Teil der Fluggesellschaft, für den die Lufthansa geboten hat, werde bei 200 Millionen Euro liegen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters und bestätigte damit einen Bericht der „Bild am Sonntag“.

Darüber hinaus könne der deutsche Marktführer bis zu 100 Millionen Euro Betriebskosten in der Übergangszeit übernehmen. Ein Lufthansa-Sprecher wollte die Informationen am Sonntag nicht kommentieren.

Zwischen der Unterzeichnung eines Kaufvertrags und dem Vollzug könnten Branchenkennern zufolge noch etwa drei Monate vergehen, da die Zustimmung der deutschen und europäischen Wettbewerbsbehörden abgewartet werden müsse. Der Gläubigerausschuss von Air Berlin hatte am vergangenen Donnerstag beschlossen, bis zum 12. Oktober zunächst mit Lufthansa und dem britischen Billigflieger Easyjet weiterzuverhandeln.

Gesamterlös: bis zu 350 Mio.

Der Verkauf von Air Berlin soll deutschen Medien zufolge genug Geld einbringen, um den 150 Millionen Euro schweren Notkredit der Bundesregierung zurückzuzahlen. Der Gläubigerausschuss gehe von Gesamteinnahmen zwischen 250 und 350 Millionen Euro aus, berichteten Zeitungen unter Berufung auf Unternehmenskreise. Damit wäre genug Geld in der Kasse, um den Kredit zurückzuzahlen, den die deutsche Regierung umgehend bereitgestellt hatte, um Air Berlin während der Verkaufsverhandlungen in der Luft zu halten.

Details zur Zerschlagung der insolventen Fluglinie und zum Verkauf der Unternehmenseinzelteile an verschiedene Bieter sollen heute, Montag, bekannt gegeben werden.

Allerdings gebe es mit den Verhandlungspartnern Lufthansa und Easyjet nach wie vor ein Problem mit den Start- und Landerechten, heißt es. Unter anderem am Flughafen Düsseldorf gebe es noch einige Überschneidungen. Der britische Billigflieger will nicht nur seine Präsenz in Berlin erhöhen, sondern auch in Düsseldorf relativ viele Start- und Landerechte übernehmen. Die Lufthansa will aber nicht auf alle diese Routen verzichten. Es soll um wichtige Strecken, etwa nach München oder Hamburg, gehen.

Unproblematischer ist die Zukunft der Sparte Airberlin-Technik. Berichten zufolge wird dafür wahrscheinlich die Berliner Logistikfirma Zeitfracht den Zuschlag bekommen. Alle Technik-Standorte in Berlin und Düsseldorf sollen demnach gesichert sein.

Betriebsversammlung

Für die Mitarbeiter dürfte es am Montag in Berlin und am Dienstag in Düsseldorf eine Betriebsversammlung geben, berichten Zeitungen. Die Gewerkschaften dringen darauf, dass die neuen Eigentümer auch die Beschäftigten übernehmen. Ein Sprecher von Air Berlin wollte sich nicht dazu äußern.

Bei den Verhandlungen über eine Aufteilung der insolventen Fluglinie Air Berlin ist aus Sicht eines Branchenexperten ein zügiger Abschluss notwendig, um das Schlimmste zu verhindern. „Ein Grounding ist noch nicht vom Tisch“, sagte Gerald Wissel von der Beratungsgesellschaft Airborne in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur am Wochenende.

Bei einem Grounding würden alle Flugzeuge am Boden bleiben, etwa wenn Air Berlin das Geld ausgeht. Dies hätte massive Auswirkungen für Passagiere.

Mit Blick auf jetzt vorgenommene Flugbuchungen bei Air Berlin warnte der Branchenexperte: „Alle Flugverbindungen, die heute bei Air Berlin für die kommenden Wochen gebucht werden, sind risikobehaftet. Es kann zu Umbuchungen und Stornierungen kommen. Das gilt für Kurz-, Mittel- und Langstrecken.“ (red./ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.09.2017)