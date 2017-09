Russischer Energieminister: „US-Sanktionen zielen gegen Europa“

Die Presse: Vor etwa zehn Jahren hat eine russische Zeitung angesichts der Gaskonflikte geschrieben, dass man mit dem Gazprom-Konzern in Europa bereits Kinder erschrecken kann. Im Moment tritt der staatliche Ölkonzern Rosneft immer mehr in den Vordergrund, zumal Gerhard Schröder dort für den Aufsichtsrat kandidiert. Wird man Kinder in Europa schon bald mit Rosneft erschrecken können?



Alexander Nowak: Wenn jemand Angststörungen hat, so können diese unterschiedlich aussehen und in allen möglichen Situationen zutage treten. Gazprom und Rosneft sind börsennotierte Unternehmen mit ausländischen Aktionären. Und wenn Sie schon vom Schrecken reden, dann nehmen wir doch auch andere ausländische Konzerne dafür her. Gazprom und Rosneft sind konkurrenzfähig, weil der Selbstkostenpreis bei der Förderung niedrig ist. Nur wer Konkurrenz fürchtet, kann Mythen vom Kinderschreck hervorbringen.



Würden Sie sagen, dass die westliche Reaktion auf Schröders Kandidatur für den Rosneft-Aufsichtsrat Hysterie ist?

